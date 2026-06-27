V Paluzzi ta konec tedna praznik odporništva

V prostorih nekdanje vojašnice Maria Plozner Mentil v Paluzzi bo ta konec tedna, v soboto, 27., in v nedeljo, 28. junija, potekal Praznik odporništva (Festa della Resistenza), ki ga prireja krajevni odbor VZPI-ANPI Val But »Aulo Magrini«. Letos ga bodo priredili že štirinajstič.

Kot vsako leto bo program združil družbeno-kulturne vsebine in sproščeno festivalsko vzdušje z glasbenimi nastopi ter dejavnostmi za družine, obljubljajo organizatorji.

Prireditev se bo začela v soboto, 27. junija, ob 15. uri z družabno igro Kubb, ki jo bo pripravil klub KlubbKubb iz Nove Gorice in Gorice. Ob 17.30 bo sledila projekcija dokumentarnega filma Sarajevo Safari režiserja Mirana Zupaniča, prvega dokumentarca, ki je širšo javnost opozoril na zgodbo tako imenovanih »vikend ostrostrelcev«. Po projekciji bo ob navzočnosti režiserja potekal pogovor, ki ga bo vodil Michel Guerra. Večer bodo popestrili nastopi skupin Blackhearts in Paolo Paron, sledil bo koncert zasedbe Corte di Lunas, za zaključek pa še DJ-set Zimbabwe Selectorja.

Program se bo nadaljeval v nedeljo, 28. junija, ob 11. uri s predstavitvijo knjige Moje ime je Checo (Il mio nome è Checo, založba Edizioni KappaVu), ki prinaša dnevniške zapise partizana Giancarla Franceschinisa. O knjigi bodo spregovorili Alessandra Kersevan, Fabio Verardo in Tommaso Brollo. Dopoldne bodo v parku nekdanje vojašnice potekale ustvarjalne delavnice in dejavnosti za otroke, popoldne pa bo sledil koncert akustične rock skupine ProGap.

Prireditev poteka pod pokroviteljstvom občin Paluzza in Treppo Carnico ter Gorske skupnosti Karnije. Podprli so jo Dežela Furlanija - Julijska krajina, Secab in SPI-CGIL. Pri organizaciji sodelujejo tudi društva Libera, Adriatic GreenNet, Giorgio Ferigo, Arci Regionale ter sekciji Arci Gong iz Gorice in Arci Mont iz Karnije.