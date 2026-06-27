Slovenija solidarna z Venezuelo, Rdeči križ zbira pomoč

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli danes izrazila solidarnost s prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z EU išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Z zbiranjem finančnih sredstev so začeli tudi na Rdečem križu Slovenije.

»Vsem, ki so v uničujočih potresih v Venezueli izgubili svoje najdražje, izrekam najgloblje sožalje. Slovenija izraža solidarnost s prebivalci Venezuele v tem težkem času,» je na omrežju X zapisala predsednica. Ranjenim je zaželela hitro okrevanje, pohvalo oziroma izraz »globokega spoštovanja« je namenila reševalnim službam. »Naše misli so z Venezuelo,« je dodala.

Solidarnost s prizadetimi so pred tem v sredo izrazili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Zunanji minister Kajzer je nato danes sporočil, da Slovenija v okviru EU išče načine, da bi jim pomagala. »Smo v stiku z ostalimi kolegi iz držav članic EU in preverjamo, na kakšen način in s katerimi kapacitetami bi se lahko vključili v aktivnosti za pomoč pri reševanju ljudi in odpravljanju posledic,« je navedel v objavi na X.

EU je sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito, v okviru katerega je pomoč Venezueli doslej poslalo osem članic, in sicer Francija, Nemčija, Italija, Španija, Portugalska, Nizozemska, Češka in Luksemburg.

Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi Slovenska karitas, danes je podobno kampanjo začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in iz Sklada solidarnosti prispevali 10.000 evrov.

Donatorji lahko sredstva nakažejo na spodaj navedeni namenski TRR ali na številko 1919 (velja za naročnike Telekom, A-1, Telemach in T-2), na katero pošljejo SMS sporočilo s ključno besedo SKUPAJ5 ali SKUPAJ10 in tako prispevajo pet oziroma deset evrov.

Podatki za nakazilo

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0400 0027 7767 007 (odprt pri NOVA KBM OTP GROUP)

BIC: KBMASI2X

Sklic: 00 96899

Namen: Venezuela potres 2026

Koda namena: CHAR