VREME
DANES
Sobota, 13 december 2025
Iskanje
Športna sobota

Športna sobota: Jadran v Tržiču, Kontovel za prvo mesto

Nocoj na domačem igrišču tudi odbojkarice Zaleta ZKB (pri Briščikih) in odbojkarji SloVolleyja ZKB (v Repnu)

Spletno uredništvo |
13. dec. 2025 | 11:15
    Športna sobota: Jadran v Tržiču, Kontovel za prvo mesto
    Jadranovi košarkarji (na fotografiji Enrico Gobbato) bodo naskakovali četrto zmago v sezoni (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

20.00 v Triču, Ul. Baden Powel: Jadran – Montebelluna

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Ronchi

DEŽELNA DIVIZIJA 2

20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Basket 4 Trieste

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

20.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Libertas Martignacco

MOŠKA C-LIGA

20.00 v Repnu: SloVolley ZKB – Pordenone Volley

ŽENSKA D-LIGA

20.30 v Seveglianu: Sporting Club – Zalet

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Olympia

1. ŽENSKA DIVIZIJA

20.30 v Trstu, telovadnica Vascotto: Triestina Volley – Zalet

NAMIZNI TENIS

MOŠKA C1-LIGA

16.00 v Benetkah: Tennistavolo Venezia – Kras

ŽENSKA C-LIGA

16.00 v Benetkah: Bissuola Mestre – Kras

MOŠKA C2-LIGA

17.00 v Trstu, Largo Niccolini: Trieste Sistiana B – Kras

MOŠKA D1-LIGA

17.00 v Trstu, Largo Niccolini: Trieste Sistiana B - Kras

TENIS

ZIMSKA LIGA - OPEN ŽENSKE

15.00 v Trstu, Škedenj: Circolo Ferriera Servola – Gaja

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: