Športna sobota: Jadran v Tržiču, Kontovel za prvo mesto

KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
20.00 v Triču, Ul. Baden Powel: Jadran – Montebelluna
DEŽELNA DIVIZIJA 1
18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Ronchi
DEŽELNA DIVIZIJA 2
20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Basket 4 Trieste
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
20.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Libertas Martignacco
MOŠKA C-LIGA
20.00 v Repnu: SloVolley ZKB – Pordenone Volley
ŽENSKA D-LIGA
20.30 v Seveglianu: Sporting Club – Zalet
19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Olympia
1. ŽENSKA DIVIZIJA
20.30 v Trstu, telovadnica Vascotto: Triestina Volley – Zalet
NAMIZNI TENIS
MOŠKA C1-LIGA
16.00 v Benetkah: Tennistavolo Venezia – Kras
16.00 v Benetkah: Bissuola Mestre – Kras
MOŠKA C2-LIGA
17.00 v Trstu, Largo Niccolini: Trieste Sistiana B – Kras
MOŠKA D1-LIGA
17.00 v Trstu, Largo Niccolini: Trieste Sistiana B - Kras
TENIS
ZIMSKA LIGA - OPEN ŽENSKE
15.00 v Trstu, Škedenj: Circolo Ferriera Servola – Gaja