Messi premagal Peleja po številu golov za eno ekipo

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je pred dnevi izenačil rekord Brazilca Peleja po številu zadetkov za en klub, sinoči pa se je na tej lestvici povzpel povsem na vrh. Za Barcelono je namreč dosegel že 644. gol, potem ko je na tekmi z Valladolidom zadel za končnih 3:0.

Izenačenje rekorda je Messi dosegel pred dnevi, ko je Barca igrala z Valencio 2:2. Argentinec sicer ni najbolje izvedel enajstmetrovke, saj je vratar njegov strel ubranil, toda odbito žogo je Messi vendarle pospravil v mrežo. To je bil zanj že 643. zadetek v dresu blaugrane, za izenačenje rekorda mu je takrat čestital tudi slavni Pele.

»Zelo te občudujem, Messi. Zgodbe, kot je najina, o ljubezni do istega kluba že tako dolgo, so v nogometu žal vse bolj redke. Zato še bolj občudujem tvojo zgodbo pri Barceloni,« je Pele ob tem sporočil na Instagramu. Pele je toliko golov dosegel med letoma 1957 in 1974 v dresu Santosa.

Statistiki so našli še eno zanimivo podrobnost: skupno je Messi do zdaj za Barco odigral 749 tekem, povprečje doseženih 644 zadetkov pa pomeni, da je zadel enkrat na 1,16 tekme. Pri Peleju je podatek podoben: 757 tekem in 643 golov pomeni en zadetek v povprečju na 1,17 tekme.

Pred Messijem pa je Pele še vedno po številu reprezentančnih zadetkov, s 77 goli za Brazilijo je najboljši strelec v Južni Ameriki, Messi pa je za Argentino dosegel 71 golov.