»Večja kakovost in boljši pogoji za delo z otroki«

Športno društvo Vesna iz Križa izpopolnjuje vse kriterije, da ga je lahko deželna nogometna zveza, pravzaprav Settore Giovanile e Scolastico FIGC (v slovenščini odsek za mladinski in šolski nogomet), v okviru dolgoročnega načrta za italijanski nogomet »Evolution programme – Aree di Sviluppo territoriale (AST)« sprejela med klube 2. stopnje.

Kaj to pravzaprav pomeni, nam je opisal koordinator in trener Vesninih mladinskih ekip Danilo Venanzi, tudi profesor italijanščine na nižji srednji šoli Srečka Kosovel na Opčinah in na Proseku.

»Z zvezo smo podpisali neke vrste bilateralni pakt sodelovanja. Kot društvo 2. stopnje imamo neke prednosti in tudi veliko obvez. V letošnji sezoni nas bodo spremljali zvezni trenerji in nam dajali nasvete, ali treniramo v skladu z novimi smernicami ali pa ne. Recimo, da bomo trenerji malo pod kontrolo, kar ni slabo, saj le tako se bomo izboljšali, napredovali ter nudili otrokom čim bolj moderen pristop do nogometa. Dobili bomo neke vrste povratno informacijo in pomoč.

A to še ni vse, kajne?

Klub 2. stopnje mora imeti pri mladinskih ekipah vse trenerje z zaključeno izobrazbo Uefa B in Uefa C. Pri cicibanih in mladih prijateljih pa lahko vodijo ekipe tudi trenerji, ki so še brez izpita, a so zaključili športno fakulteto. Treba pa je imeti tudi določeno število nogometašev za vsako starostno skupino: po 18 cicibanov in prav toliko začetnikov, kar za tak klub, kot smo mi, ni malo. V teku sezone moramo obenem organizirati serijo izobraževalnih srečanj za starše, otroke ter trenerje. Ta srečanja so odprta tudi drugim društvom. Sodelujemo tudi s psihologinjo. Dodatna izobraževanja čakajo posebej trenerje in koordinatorje mladinskega sektorja.

Zakaj ste se odločili za ta korak?

S tem želimo dvigniti kakovost kluba. Otrokom želimo nuditi čim boljše treninge. Tudi trenerji želimo še napredovati in se kaj novega naučiti.

