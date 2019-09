Michael Schumacher naj bi bil pri zavesti

Michael Schumacher, sedemkratni svetovni prvak v formuli 1, ki si je pred skoraj šestimi leti usodno poškodoval glavo na smučanju v Franciji, je bil po poročanju francoskega časnika Le Parisien med zdravljenjem v pariški bolnišnici Georges Pompidou pri zavesti, kar bi lahko kazalo na znake okrevanja.Nekdanjega šampiona formule 1 so ponedeljek skrivoma prepeljali v Pariz iz njegovega doma ob Ženevskem jezeru, da bi opravili napredno terapijo s presaditvijo matičnih celic, ki jo je razvil in jo izvaja profesor, srčni in nevrokirurg Philippe Menasche.