Milisavljevic se vrača k Jadranu

Vodstvo Jadrana Monticolo&Foti je poskrbelo še za četrto okrepitev pred začetkom letošnjega prvenstva C-lige gold. Dres združene ekipe bo spet oblekel 22-letni Marko Milisavljevic, ki za Jadran že igral v sezoni 2019/20. V tisti sezoni se je 206 cm visok srbski košarkar izkazal kot kakovosten in perspektiven center. Milisavljevic (letnik 1999) je nato lani, ko je postalo jasno, da se C-liga gold zaradi koronavirusne pandemije ne bo začela, prestopil k tržiškemu Falconstarju. V B-ligi je v sezoni 2020/21 dosegal v povprečju 5,8 točke in 4,4 skoka na dvoboj. Pod košema bo Milisavljevic z izkušenima Carlom De Petrisom in Stankom Rajčičem, ki je prav tako povratnik, tvoril zelo učinkovit centrski trojček (v pričakovanju poškodovanega Aleksandra Daneua). Pred tem sta Jadran okrepila izkušeni Andrea Schina in obetavni Domov košarkar Lucas Jakin. Košarkarji trenerja Deana Oberdana, ki so priprave na novo sezono začeli 16. avgusta, bodo jutri v Codroipu odigrali prvo letošnjo pripravljalno tekmo. Prvenstvo C-lige gold se bo začelo prvi konec tedna oktobra.