»Mlade je treba spet navdušiti za nogomet«

V deželni nogometni elitni ligi so zadnji krog prvega dela sezone odigrali zadnji novembrski konec tedna. Večina ekip v elitni ligi bo poldrugi mesec (drugi del se bo začel 16. januarja) izkoristila za piljenje in dvig atletske priprave.

Kako pa se medtem na drugi del pripravlja repenski Kras, smo vprašali predsednika Gorana Kocmana.

Pravzaprav nam je ta dolg odmor pisan na kožo. V zadnjih tednih je postalo precej problematično, saj je bilo treba ob vsakem prehladu poslati na bris nogometaše, spremljevalce in druge. Po zadnji tekmi proti San Luigiju je ekipa en teden mirovala in se odpočila. Ta teden smo spet začeli na polno. Do praznikov in med prazniki bomo trenirali štirikrat tedensko. Nato se bomo vrnili na režim treh treningov. 16. januarja nas čaka domača tekma proti vodilni Torviscosi. Hitro zatem pa še drugouvrščena Pro Gorizia. Po uvodnih dveh krogih bomo lahko videli, na kaj lahko ciljamo.

Play-off?

Končnica bo v dometu le, če na omenjenih dveh tekmah osvojimo šest točk. Drugače se bo treba izogniti play-outu in misliti na miren obstanek.

Koliko ste zadovoljni s prikazano igro v prvem delu sezone?

Ekipo bi ocenil s šestico. Po cesti smo izgubili kar nekaj točk, vsaj šest. Dva poraza še nisem prebavil: tistega domačega proti Sistiani Sesljanu in proti Chiarboli Ponziani. Bil bi bolj zadovoljen, če bi prvi del sezone končali na tretjem mestu. Recimo, da smo preveč nihali v igri. Najbrž je to posledica predolgega mirovanja in neigranja.Katera od dveh vodilnih, Torviscosa ali Pro Gorizia, je po vašem favorit za napredovanje?Ekipi sta si enakovredni.

