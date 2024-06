Mladi jadralci julija v Portorožu za evropske naslove

Jadralni klub Pirat Portorož bo v sodelovanju z Jadralno zvezo Slovenije ter s tržaško Sireno in klubom Società velica Barcola e Grignano v začetku julija gostil odprto evropsko prvenstvo v razredu 420. Organizatorji pričakujejo okoli 250 posadk iz kar 35 držav.

Razred 420 sicer ni olimpijski, mladim športnikom pa služi kot predpriprava pred prestopom v druge olimpijske dvosede kot so 470, 49er in drugi, so sporočili iz kluba. Jadralke in jadralci bodo moči v Piranskem zalivu preizkušali kar šest regatnih dni.

»Prvenstvo bo povezalo tri klube, dve državi in en zaliv, kar je močno sporočilo o sodelovanju med klubi pri organizaciji regat na tako visoki ravni. Pričakujemo dober odziv, zato pripravljamo dve regatni polji in dve ekipi, ki bosta tako na kopnem kot na morju morali delovati usklajeno. Regata zahteva veliko predpriprav in medsebojnega usklajevanja, a ob podpori občine Piran, Turističnega združenja Portorož, Okolja Piran, lokalnega gospodarstva in posameznih podjetij, ki spremljajo naše delo že več let, priprave potekajo dobro,« v klubu povzemajo predsednika Mitjo Margona.

Pred uradnim začetkom prvenstva Piratovci udeležence vabijo tudi na ogrevalno regato - Warm up 420 Regatta - na kateri bodo jadralke in jadralci pobližje spoznali pogoje v zalivu. Organizatorji pa niso pozabili na gledalce in domačine, katerim obljubljajo pester spremljevalni program s koncerti in drugimi dejavnostmi.