Na dražbi copati, s katerimi je Jordan igral v Trstu (video)

TRST – V Trstu se marsikdo spominja tistega 25. avgusta leta 1985, ko je na ekshibicijski tekmi v športni dvorani na Čarboli nastopil mlad ameriški košarkarski zvezdnik, ki je pozneje postal legenda. V dresu domačega Stefanela, pri katerem je igral tudi Boris Vitez, je Michael Jordan poskrbel za vrhunsko predstavo in se v spomin navzočih vtisnil še predvsem z energičnim zabijanjem, po katerem se je tabla raztreščila na tisoč kosov. Zdaj so pravi tisti športni copati znamke Nike (tistega leta je ta znamka uvedla Jordanov model Air) naprodaj na dražbi v slavni avkcijski hiši Christie’s, in sicer z osnovno ceno 850 tisoč dolarjev. V levem copatu naj bi bil še vedno zapičen košček stekla iz Trsta, pravijo pri avkcijski hiši. Pred petimi meseci so pri Sotheby’s prodali druge Jordanove copate iz leta 1985 za 560 tisoč dolarjev, začetna cena pa je znašala 100-150 tisoč dolarjev.