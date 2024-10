Svetovno povpraševanje po kavi vse bolj narašča

Poslovneži v brezhibno krojenih oblekah so včeraj dopoldne hiteli proti halam, v katerih se te dni predstavljajo vsi pomembni igralci espressa: uvozniki surove kave, distributerji in pražarne, proizvajalci kavnih mlinov, aparatov ter barske opreme in dodatkov. Začel se je Triestespresso Expo, že enajsti po vrsti, ki bo v kongresnem centru Generali v Starem pristanišču potekal še danes in jutri. Na njem se predstavlja okoli sto razstavljavcev, v treh dneh pa pričakujejo 12 tisoč obiskovalcev. Profesionalci prihajajo iz 48 držav in s petih celin, so včeraj ob odprtju bienalne prireditve povedali njeni organizatorji, Trgovinska zbornica v sodelovanju z združenjem Caffè Trieste in Občino Trst.

Tržaški strokovni sejem ima posebno dušo, so pravili predstavniki institucij, ki so se sprehodili med razstavljavci. Morda zato, ker je Trst prestolnica espressa vse dni v letu, enkrat na vsaki dve pa se povsem prepusti opijanju s kofeinom, je bilo slišati. Medtem ko so podjetniki že kmalu po odprtju začeli sklepati posle, so se institucionalni predstavniki zatekli v eno od kongresnih dvoran in prisluhnili posvetu, ki je v fokus postavil etične teme in novo evropsko uredbo, ki bo pomagala ustaviti dotok proizvodov, ki so povezani s krčenjem gozdov.

Massimiliano Fabian, podpredsednik Evropske kavne zveze, je za Primorski dnevnik spregovoril o kavnem poslu, ki je drugi največji posel, takoj za nafto. Svetovna trgovina s kavo je bila leta 2022 vredna okoli 120 milijard dolarjev, analitiki pa predvidevajo, da bo trg v prihodnjih letih rasel, in sicer za okoli štiri odstotke letno. Največja pridelovalka in izvoznica ostaja Brazilija, sledi ji Vietnam. Večina predelane kave na svetu je vrste arabica.

Podnebne spremembe, ki že kažejo zobe, bi lahko ogrozile količine kave in cene poslale v nebo, je bilo slišati včeraj. Massimiliano Fabian je ocenil, da je višanje cen pričakovano, saj je povpraševanje po tem izdelku vedno večje, obenem pa je treba vedno več časa posvečati predelovanju surovine.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.