Na Livku tudi ikurrina

Med številnimi navijači, ki so se včeraj zbrali na Livku, je bila tudi peterica ljubiteljev kolesarjenja iz baskovskega mesta Bilbao. Povedali so, da spremljajo Giro že od prejšnje nedelje. Ogledali so si etapo v Cogneju in vse naslednje etape, po včerajšnjem postanku na Livku so se danes odpravili na prelaz Pordoi. Poudarili so, da navijajo prav za vse kolesarje, vendar še posebno za svojega ljubljenca Lando; kolesarstvo je sicer med Baski izredno priljubljeno, zaradi česar baskovska zastava – ikurrina – plapola na številnih dirkah po vsej Evropi.