Na olimpijskem prizorišču do 9. mesta

Med jadralci, ki so že preizkusili olimpijsko prizorišče v Marseillu, je bila tudi slovensko-gardska naveza Jana Germani in Giorgia Bertuzzi v razredu 49er FX. Mesto v italijanski (pred)olimpijski odpravi sta si jadralki vojne mornarice (Jana Germani je še vedno tudi članica TPK Sirena) zagotovili z visokimi uvrstitvami na prejšnjih regatah, kjer sta bili najboljši.

Predolimpijsko regato sta sicer jadralki začeli slabše od pričakovanega. Prve tri dni nista jadrali, tako kot znata. »Več je bilo napak, tudi takih, ki jih nisva delali že dolgo,« nam je povedala krmarka Jana Germani. Prosti dan ju je nato streznil, vsaka je premislila, kaj mora izboljšati, in preobrat jima je uspel. Četrti dan kvalifikacijskih regat sta v močnem vetru jadrali na vse ali nič. Po dveh šestih mestih in četrtem sta se s 16. mesta po tretjem dnevu prebili na osmo, kar je pomenilo tudi uvrstitev v regato za kolajne. V nedeljo sta regato za kolajne končali na tretjem mestu, kar pa ni bilo dovolj za ubranitev 8. mesta, saj sta bili najbližji zasledovalki Norvežanki Naess in Roenningen premočni v lahkem vetru. Slednji sta z zmago končali osmi, Germani-Bertuzzi pa na 9. mestu.