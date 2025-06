Na Proseku se razvija dirkaški talent

Obetavni Tristan Rupelli (letnik 2011), doma s Proseka, si utira pot v zahtevnem svetu motociklizma. Tej športni panogi, ki je pravzaprav družinska strast, je predan že od malih nog, saj se je po vzoru očeta Edija že v zgodnjem otroštvu zaljubil v jeklene konjičke. Tristan letos nastopa v novonastalem razredu GP Junior, ki poteka pod okriljem italijanske motociklistične zveze FMI. Gre za popolnoma nov projekt v sklopu italijanskega državnega prvenstva CIV (Campionato Italiano Velocità), ki je namenjen iskanju novih talentov. Naslednja stopnja je DP v razredu moto3.

Tretji v skupnem seštevku

Na uvodni preizkušnji v začetku maja v Magioneju v Umbriji je 14-letni Prosečan po tretjem času kvalifikacij zasedel 2. mesto v prvi dirki (zaostal je za pičlih 71 tisočink sekunde za zmagovalcem, Slovencem Tianom Krševanom) in 4. mesto v drugi, potem ko je nekoliko slabše startal. Po prvi preizkušnji je Rupelli tretji v skupnem seštevku. V nadaljevanju sezone ga čakajo še štiri dirke, naslednja bo že ta konec tedna v Misanu.

Proseška tradicija se nadaljuje

Tristan, ki bo od prihodnjega šolskega leta obiskoval državni znanstveni licej France Prešeren v Trstu, je do zdaj zelo uspešno usklajeval šolske in športne obveznosti. Brez neprecenljive podpore celotne družine in velikega žrtvovanja pa ne bi šlo. Ob že omenjenem očetu Ediju, ki je v mladih letih prav tako dirkal z motorji, so tu še mama Jenifer Pertot in Tristanova dvojčica Matilda.

Zanimivo je, da je Prosek že imel dva zelo uspešna dirkača, pravzaprav doslej najboljša zamejska motociklista. To sta pred skoraj devetimi leti preminuli Danilo Štoka in Mitja Emili, ki je bogato kariero sklenil leta 2019.