Najprej je poklical Dina Meneghina

Brez veznega člena med košarkarskima zvezama Slovenije in Italije, bi košarkarski spektakel sredi Trsta ostal le pobožna želja. Glavno vlogo pri povezovanju in navezovanju stikov med dvema sosednjima košarkarskima realnostima je naposled prevzelo Športno združenje Jadran, ki je bilo tudi odločilno, da tekma vendarle bo.

Potek dogovarjanja od prvotne zamisli do končne realizacije nam je osvetlil Boris Vitez, menedžer pri ŠZ Jadran, ki je z ekipo odbornikov na čelu s predsednico Almo Žnidarčič omogočil uresničitev zamisli.

Pojdiva kar po vrsti. Kdaj in komu se je porodila zamisel o tekmi v Trstu?

“V začetku februarja smo se odborniki Jadrana srečali s predstavniki Košarkarske zveze Slovenije (KZS). In na tistem sestanku se je Rašu Nesteroviću, generalnemu sekretarju KZS, porodila zamisel o prijateljski tekmi slovenske reprezentance. Ob Nesteroviću je glavno pobudo prevzel še Matej Likar, direktor reprezentanc. Strinjala sta se, da bi tekmo lahko odigrali v Trstu, če bi mi pomagali pri vzpostavitvi kontaktov. V trenutku smo zagrabili priložnost in hitro potrdili, da bomo aktivni partner v tem projektu. Že takrat so nakazali, da bi tekmo lahko odigrali okoli 25. junija, torej nekaj dni pred kvalifikacijsko tekmo za SP proti Hrvaški v Stožicah.”

Kako je nato v to zgodbo vstopila italijanska zveza FIP?

“Pri KZS so imeli zamisel, da bi lahko bila nasprotnika prijateljske tekme dva, Srbija ali Italija. Sami so preverili pri srbski košarkarski zvezi, mi pa smo dobili nalogo, da navežemo stik z italijansko zvezo in preverimo, ali bi morebiti Italija lahko igrala pripravljalno tekmo v Trstu. Zavihali smo rokave in šli v akcijo: sam sem poklical Dina Meneghina, ki mi je pomagal, da sem vendarle stopil v kontakt z odgovornimi pri zvezi FIP. Vse se je izšlo na najboljši način, ker so pri FIP ravno iskali nasprotnika za pripravljalno tekmo. Napovedana tekma z Rusijo je namreč zaradi znanih razlogov odpadla, tako da se povabilu v Trst, kjer bi se srečali z evropskimi prvaki, niso mogli odreči.”