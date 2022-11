Najprej na vrh Volnika, nato pa na dno Briškovske jame

V sprejemnem centru Briškovske jame so včeraj zjutraj predstavili prvo izvedbo tekaške preizkušnje Trail della Grotta Gigante, ki bo na sporedu v nedeljo s startom ob 10. uri. Gre za 17 kilometrov dolg gorski tek, ki se bo začel pri centru za dobro počutje Avalon pri Briščikih, trasa se bo nato mimo zagrajskih vinogradov povzpela na Volnik, šla mimo Repna in tamkajšnjih kamnolomov ter se zaključila pri izhodu iz Briškovske jame. Najbolj slikovitih bo ravno zadnjih 1100 metrov, saj jih bodo tekači pretekli v jami, ki velja za eno izmed najlepših naravnih in turističnih znamenitosti v širši okolici. Tekmovalci bodo morali tako v zaključku preteči 500 stopnic do dna Briškovske jame in še dodatnih 500 do cilja. Skupno čaka tekmovalce dobrih 700 metrov pozitivne višinske razlike.