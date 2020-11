Naprodaj dres, v katerem je Jordan v Trstu raztreščil tablo

Bilo je 25. avgusta 1985, ko je v Trst prispela košarkarska legenda Michael Jordan, da bi v Palasportu odigral ekshibicijsko tekmo. Pred kratkim so pri newyorški dražbeni hiši prodali športne copate, v katerih je odigral znamenito tekmo, na kateri je poletel proti košu in med zabijanjem raztreščil tablo. Eden izmed drobcev stekla se je zaril v copate, ki si jih je na dražbi kupec zagotovil za 615.000 dolarjev. Črepinje so lažje poškodovale tudi nekaj igralcev, ki so stali pod košem, ne pa tudi Jordana, ki je po navedbah nekaterih medijev itak bil zavarovan za 15 milijard lir.

Sedaj pa na dražbo prihaja še drugi predmet z iste tekme, to je Stefanelov dres, v katerem je Michael Jordan odigral tekmo, kajpak z avtogramom. Avkcijska hiša jo je prejela od družine Stefanel: skrbno jo je hranil Carlo Stefanel, nato so jo podedovali potomci. Majica je dragocena, saj so izklicno ceno določili na 300.000 dolarjev, pri hiši Sotheby's pa ocenjujejo, da jim bo zanjo uspelo iztržiti vsaj pol milijona dolarjev.

Michael Jordan, znan tudi po vzdevku »Air«, je oblekel dres tržaškega Stefanela, v katerem je takrat igral tudi tržaški Slovenec Boris Vitez; oba sta zaigrala na prijateljski tekmi proti ekipi Juve Caserta, ki se je sklenila z rezultatom 113-112.