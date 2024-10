»Ohranjanje spomina opozorilo pred ponavljanjem krivic«

Začeli so na bazovski gmajni, svojo spominsko pot nato nadaljevali pri Sv. Ani in jo zaključili na dvorišču tržaške Rižarne. Delegacija Republike Slovenije s predsednikom Državnega sveta Markom Lotričem in ministrico za kulturo Asto Vrečko na čelu je ob 1. novembru obiskala spominske kraje na Tržaškem in položila vence k spomenikom, obeležjem padlim in grobovom.

V Bazovici sta zbrane nagovorila Marko Lotrič in sežanski župan Andrej Sila. Prvi se je v svojem nagovoru zaustavil zlasti pri Tigrovcih, ki so nevarnost fašizma spoznali pred ostalo Evropo. Postavili so se proti asimilaciji in nasilju fašizma, zato pa so bili tarča represije. Trpka zgodovina nasilja pa se po svetu ponavlja, zato je Lotrič povabil vse h krepitvi solidarnosti in k uporu proti vsem oblikam sovraštva.

Na kraju spomina, kjer se prepletata zgodovina in človečnost, kjer se obuja kolektivni spomin, se je Sila spomnil teh, ki niso molčali pred krivicami in so svoje življenje žrtvovali za svobodo, pravičnost in dostojanstvo človeka.

Delegacija je nato nadaljevala pot proti Sv. Ani, kjer so postali ob spomeniku na Istrski ulici, pri obeležju Bazoviškim junakom ter ob grobu Borisa Pahorja.

Na dvorišču Rižarne sta najprej zadoneli slovenska in italijanska državna himna, ki jo je zaigral trobilni kvintet orkestra Slovenske policije. Predsednik Lotrič je na kraju, ki nosi tesno breme zgodovine, na kraju trpljenja, represije in smrti, na mestu, kjer se srečujeta naša zgodovina in naša odgovornost za prihodnost, spomnil, »da je današnje srečanje dokaz, da takratni dogodki in na tisoče trpečih ljudi niso izbrisani iz našega spomina.«

Rižarna ni le prostor smrti, pač pa tudi upanja, sanj o boljšem življenju in upora ter namignil na neuklonljiv duh, ki veje iz ohranjenih pisem taboriščnikov njihovim najdražjim. »Kraji kakršna je Rižarna opozarjajo, da mir, demokracija in sožitje niso samoumevni. »Danes smo znova priča nasilju, ki kaže kako krhek je mir in kako pomembno je, da ostanemo pozorni na nauk zgodovine. Ohranjanje spomina deluje kot opozorilo in obramba pred ponavljanjem krivic in kršenjem človekovih pravic,« je dejal.

