Ne organizaciji olimpijskih iger

Najprej bi se seveda v tem svojem zadnjem javljanju toplo zahvalil vsem, ki ste prebrali vsaj katero mojih »globokih« razglabljanj o poteku zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu in (zelo) širši okolici. Nisem napisal »zadnjih« slučajno, ker je v meni vedno bila prisotna misel, da se zimske olimpijade vedno bolj bližajo trenutku, ko se bomo morali vprašati, kaj z njimi in ali ima sploh še smisla, da jih prirejajo. Tisti, ki ste me brali, veste, da se mi je vseskozi zdelo, da smo priča videoigrici, ali drugače povedano, da je bilo vse tako umetno zasnovano in skovano, da ni imelo skoraj nič več resničnega, takega, ki ga lahko doživljamo na lastni koži, če se odpeljemo v katerikoli zimski center v naši bližini. Segrevanje našega planeta je zdaj neizpodbitno dejstvo, ki ga nihče več ne more zanikati, in je, na kratko povedano, ukvarjanje s katerim koli zimskim športom vedno bolj težko. V glavnem, namesto da bi snežilo, dežuje. Če pride mraz, pride v glavnem ob zelo suhem vremenu in je torej treba smučišča umetno zasnežiti, to pomeni, da se mora od nekod črpati voda (ki naj bi bila v glavnem namenjena temu, da raste vegetacija), jo hladiti, da pride pod ledišče, in jo potem streljati po travnikih. Torej se v resnici danes, da ljudje lahko smučajo, hribi spreminjajo vedno bolj v ogromne umetne hladilnike.

To je točno to, kar so naredili na Kitajskem. Tam imajo pozimi velik mraz, ali prav zato nimajo (skoraj) padavin. En dan snežnega viharja med olimpijado je bil skoraj epohalni dogodek, ki bo ostal verjetno osamljen kar nekaj časa, da ne rečem let. Vse to je seveda porabilo neverjetne vsote denarja, ki ga je ogromna Kitajska zlahka zbrala, ali kaj bi bilo, če bi na primer isto stvar hoteli narediti pri nas, recimo na olimpijadi treh dežel, ki se stalno omenja kot možnost za v bodoče? Seveda je ideja krasna, tako športno kot politično in kulturno, ali enostavno neizvedljiva, vsaj zame. Saj imamo infrastrukture, bi kdo lahko porekel. Seveda, za vse »normalne« športe, ki so od vekomaj spadali v okvir zimskih olimpijskih iger. Skoki v Planici, teki kjer koli, alpsko smučanje okoli Trbiža in Beljaka, če ne celo v Kranjski Gori, kjer mrgoli cenjenih športnih letovišč s krasnimi progami. V redu. In potem? Ste pomislili na čezmeren razvoj novih panog in športov, ki so jih (po moje prezgodaj, ali vsaj ne v skladu s pravim duhom zimskih športov) uvrstili na igre. Kje hudiča je v naši bližini ogromna naprava za smučanje in deskanje po objektih, kje je skakalnica za freestyle, kje je snežni žleb, ali half pipe? In če že so nekje, močno dvomim, da so v skladu s pravili za največja tekmovanja. Vse to bi bilo treba zgraditi. Potem bi se olimpijada končala in bi ti objekti ostali vsem v opomin, dokler se ne bi sami po sebi podrli. Hudo dvomim, da je pri nas toliko navdušencev za te skrajne oblike športa, ki terjajo ogromno treninga in ki so hudo nevarni, ker se človek, ob preveč tvegani potezi, enostavno lahko ubije ali hudo poškoduje. In prav zato sem prepričan, da bi te naprave bile enostavno odveč, kajti ne bi se mogle na noben način same sebe vzdrževati. Bolj ali manj kot skakalnice v Pragelatu pri Turinu, ki so jih zgradili za časa olimpijade in ki so zdaj že uradno propadle. Piemont gotovo ni Slovenija in je skakanje za tiste ljudi španska vas. Kot za nas freestyle.

Seveda ob vsem tem še spada steza za bob in sankanje, ki sama stane ogromno, tako pri gradnji kot potem predvsem pri vzdrževanju. In zakaj naj bi jo zgradili? Da si lahko Nemčija ogromno poveča bero kolajn? In potem?

Mislim, da sem že navedel precej zelo hudih problemov, ki se postavljajo pred vsakega, ki bi si še želel organizirati zimske olimpijske igre. In pri tem tvegal, da zgradi ogromno »katedral v puščavi«, kot temu zelo lepo rečejo Italijani. Ob vsem tem pa visi še najhujši Damoklejev meč. Zemlja se segreva, da gre lahko človek na naravna smučišča mora vedno višje, kjer je manj kisika in je torej tam zelo težko organizirati smučarske teke, in se torej počasi dogaja, da je ukvarjanje z zimskimi športi vedno bolj težavno, predvsem pa drago. In pazite, tu govorim samo o »klasičnih« zimskih športih. O modernem balastu nočem niti razmišljati. Osebno mislim, da tisti športi spadajo v t.i. X-games in ne na olimpijadi, ali vsaj ne na zimski. Iste stvari lahko počenjajo tudi na suhem. Naj jih tudi naprej tam delajo. Oprostite, če sem se komu zameril, ali mi je vsaj izpadel cmok iz grla.