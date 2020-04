»Neizogibno je, da se vsa odbojkarska prvenstva končajo«

Tudi deželna in medpokrajinska odbojkarska prvenstva se bodo predčasno končala. Uradnega pečata sicer državna zveza Fipav še ni dala, a odločitev o koncu sezone je napovedal predsednik deželne zveze Alessandro Michelli v nedeljo na uradni Facebook strani zveze. »Neizogibno je, da se prvenstva zaključijo predčasno,« je dejal na videoposnetku in dodal, da bo odločitev uradna že ta teden ali pa najkasneje v začetku naslednjega. »Šlo je za rešitev, ki se je zdela večini dežel pravilna. In mislim, da je tudi edina prava,« je za Primorski dnevnik še povedal Michelli, ki se je o tem pretekli konec tedna pogovarjal z delovno skupino, ki jo sestavljajo predsedniki vseh deželnih zvez in glavni organ državne zveze.

Ostaja sicer še nedorečeno, ali bodo na odbojkarski sceni enostavno zamrznili prvenstva ali bodo določili napredovanja in izpade posameznih lig.