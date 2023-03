Nepričakovan poraz Dallasa kljub Dončićevim 36 točkam

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli nepričakovan poraz v domači areni proti v boju za končnico prvenstva že odpisani ekipi Charlotte Homets s 117:109. Luka Dončić je bil s 34 točkami najboljši strelec tekme, prispeval pa je še deset skokov in osem podaj.

Po šestem porazu na zadnjih osmih tekmah (12. na zadnjih 17 tekmah) so Dallasovi navijači izrazili svoje nezadovoljstvo sredi tretje četrtine, potem ko so vso tekmo spremljali popoln razpad sistema svojih ljubljencev, poroča spletni portal MMC RTV SLO. »Včasih sem se res zabaval, bil nasmejan na parketu, a zdaj je vse tako frustrirajoče iz številnih razlogov, ne le zaradi košarke,« je po novem porazu Dallasa dejal Luka Dončić, so še zapisali.