Nizozemcu Kooiju sprint v Viadani pri Mantovi

Nizozemec Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Italiji. Najboljši je bil v sprintu glavnine, v katerem je deveto mesto zasedel Slovenec Matevž Govekar. Vodilni v skupnem seštevku ostaja Mehičan Isaac del Toro, medtem ko je slovenski as Primož Roglič še naprej na petem mestu.

Za favorite v skupnem seštevku z izjemo nekaj mokrih cest in hitrejšega ritma v zadnji tretjini trase etapa ni bila preveč stresna.

Edino pravo razburjenje zanje je prišlo 33 km pred ciljem, ko so nekateri za sekunde sprintali na vmesnem cilju. Dve sekundi je ujel tudi del Toro in še malce povišal prednost v seštevku. Četrto mesto je na vmesnem sprintu zasedel Govekar.

Potem ko je glavnina ujela tri nenevarne domače ubežnike, so se ekipe najboljših sprinterjev posvetile koncu etape. V njem je imel največ moči Kooij, ki je dosegel jubilejno 40. zmago v karieri.

Močnejši je bil od rojaka Casperja van Udna (Picnic PostNL) in Britanca Bena Turnerja (Ineos Grenadiers). Deveto mesto je dosegel Govekar in s tem izenačil svojo najboljšo uvrstitev iz šeste etape. Roglič je ciljno črto varno pripeljal v času najboljših in obdržal peto mesto v skupnem seštevku.

V njem še naprej vodi del Toro (UAE Team Emirates-XRG), ki ima pred moštvenim kolegom Špancem Juanom Ayusom po novem 33 sekund naskoka. Tretji je Italijan Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) z zaostankom 1:09 minute. Roglič zaostaja še 17 sekund več.