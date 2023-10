Nogometno SP 2030 na treh celinah

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes sporočila, da bo svetovno prvenstvo leta 2030 na evropskih, afriških in južnoameriških tleh.

Nemška tiskovna agencija dpa je pri tem zapisala, da bodo v času zaključnega turnirja 2030 večino tekem gostili Španija, Portugalska in Maroko, ki so se odločili tudi za skupno kandidaturo pri organizaciji enega največjih športnih dogodkov na svetu, tri tekme pa bodo tudi v Urugvaju, Argentini in Paragvaju.

Fifa je po današnjem zasedanju izvršnega odbora sporočila, da se bo mundial pričel na južnoameriških tleh. Uvodna tekma bo v Urugvaju, ki je organiziral tudi prvo svetovno prvenstvo v nogometu leta 1930, naslednji dve tekmi pa bosta v Argentini in Paragvaju.

Omenjene južnoameriške države so prvotno želele v celoti izpeljati svetovno prvenstvo 2030, a se Fifa ni strinjala z njihovim predlogom. Po treh tekmah se bo tekmovanje, na katerem bo nastopilo 48 reprezentanc, nato preselilo v Maroko, Španijo in na Portugalsko.

Fifa bi prireditelja SP 2030 morala določiti šele prihodnje leto, tako da je bilo njeno današnje sporočilo za vse veliko presenečenje.