Nova olimpijska zgodba

Jadrnice še nista natanko spoznala, a pravita, da je bila to »ljubezen na prvi pogled«. Mlada jadralca Jan Pernarčič (Čupa) in Tinej Sterni (Sirena) sta namreč začela novo zgodbo, saj sta po skupni izkušnji v mladinskem razredu 420 in nekajmesečnem jadranju na enosedu laser, vendarle odločila, da prestopita v olimpijski (akrobatski) razred 49er. »To so bile od vedno najine sanje, prehod je bil sicer že v planu,« priznata Tinej, 17-letnik s Kontovela in Jan, leto mlajši iz Medje vasi, oba dijaka liceja France Prešeren v Trstu.

Četudi sta fanta prehod načrtovala že prej, pa je zeleno luč prižgala jadralna zveza. Prvič zato, ker so ju ravno zvezni trenerji na zbirnem treningu jadralcev 420 lani novembra napotili v olimpijski razred, češ da sta dovolj visoka in težka, da lahko prestopita v zahtevno klaso, drugič pa je tudi deželna jadralna zveza XIII cone odločila, da bo ob mešanih posadkah 470 podpirala tudi razvoj klase 49er (in ženske različice 49erFX). V naši deželi je namreč v nasprotju z ostalimi ta razred – in mladinski 29er – še nerazvit. Tako je zveza dala na razpolago trenerja – bivšega olimpijca Andreo Tranija (ki spremlja tudi razvoj 470), razred 49er pa jadrnico. Ker bo prisotnost Tranija sicer samo občasna, pa bo posadko pri Sireni spremljala Nataša Valenčič, ki kot trenerka tretje stopnje lahko vodi tudi ekipe olimpijskih razredov.