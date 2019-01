Novoletna turneja: Kobajaši še tretjič uspešen

Japonec Rjoju Kobajaši 267 točk) je zmagovalec tudi tretje tekme 67. novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa Norvežan Andreas Stjernen. Med trideseterico sta nastopila dva Slovenca. Najboljši to zimo Timi Zajc (226,6), ki je bil po polovici tekme četrti, je v finalu zdrsnil na deseto mesto, Anže Lanišek (224,8) pa je končal kot dvanajsti. Slovenski skakalci so imeli prvič na letošnji turneji 100-odstoten kvalifikacijski izkupiček, tako da je vseh šest Slovencev nastopilo na današnji tekmi, med trideseterico pa sta se prebila le Zajc in Lanišek.