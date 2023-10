Obisk novega openskega sedeža ZSŠDI

Novi prostori v drugem nadstropju stavbe, v kateri v pritličju deluje trgovina Agrososič, se širijo na približno 200 kvadratnih metrih. Do njih vodi stopnišče, ki s svetlozelenimi stenami in stropom po vzorcu logotipa ZSŠDI že napovedujejo vsebino. V zgornje nadstropje pelje tudi obnovljeno dvigalo, ki je dostopno tudi invalidom.

Na Dunajski cesti, v stavbi nekdanje Hranilnice in posojilnice na Opčinah, kjer je delovalo tudi podjetje Studio Clack, se po novem nahaja lično urejen sedež Združenja slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI). Uradno bodo obnovljene prostore predali namenu v ponedeljek ob 18.30, ko bo sedež krovne športne zveze obiskal tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Vhodna vrata v pisarno so lesena, takšna kot so bila pred vselitvijo novih najemnikov. Prostori so namreč v lasti Zadružne kraške banke, ki je tudi finansirala glavnino obnove, estetske dodatke, tehnologijo in še drugo pa je krila športna zveza tudi s pomočjo prispevka Dežele FJK (30.000 evrov) in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu (5000 evrov).

V primerjavi s prejšnjo ureditvijo prostorov ni bilo večjih posegov. Del, ki gleda na Bazoviško ulico, je isti prejšnji ureditvi. Pet sob povezuje hodnik: ob vhodu je na desni prva predsedniška pisarna, sledita pisarni uslužbencev, v tretji pisarni na koncu stanovanja pa je mogoče mimo manjše večnamenske sobe, kjer je fotokopirni stroj, pult za pripravljanje zgibank in drugih tiskovin, urejena pa je tudi manjša kuhinja s hladilnikom in mikrovalovno pečico.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku,