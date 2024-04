Desna sredina s skupnimi močmi v Zgoniku, Dolini in Repnu

Znana je trojica desnosredinskih županskih kandidatov za zgoniško, repentabrsko in dolinsko občino. S koalicijo, ki združuje vse stranke desne sredine, prisotne v občinskih svetih, se bodo na junijskih volitvah predstavili z enotno listo. Koalicijo sestavljajo stranke Bratje Italije, Liga, Naprej, Italija in sredinsko gibanje Noi Moderati.

Chiara Puntar (Naprej, Italija) je županska kandidatka z listo Desna sredina za Zgonik, ki se bo vrinila v dvoboj med levosredinskima kandidatoma Monico Hrovatin in Mirkom Sardočem. Kot svetnica je nastopila v devinsko-nabrežinskem občinskem svetu med županovanjem Daniele Pallotta.

Dolinske volivce želi desna sredina prepričati s kandidaturo Roberta Massija, vodjo ligaške svetniške skupine v občinskem svetu, ki obljublja, da bo njegovo delo v primeru izvolitve slonelo na pridobljenih izkušnjah: »Dolino moramo rešiti iz krempljev leve sredine!« Massija na listi Desna sredina za Dolino bo podprl Boris Gombač s svojo listo. »Ponosen sem, da sem lahko del desnosredinske družine,« je dejal na včerajšnjem srečanju.

Z listo Desna sredina za Repen se predstavlja županski kandidat Fabio Tognoni, ki želi občanom ponuditi alternativo. »Predolgo so na vladi politiki leve sredine, ki nas ne zastopajo in zaradi katerih skoraj stoletje nismo prišli do besede,« je povedal kandidat in dodal, da je promocija teritorija zelo pomembna v kraju, »kjer deluje logistična ploščad (pri Fernetičih), na strateškem razpotju kultur in tradicij.«

