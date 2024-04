Članice Cheerdance Millenium s Slovenijo bronaste na SP v Orlandu

Na svetovnem prvenstvu v cheerleadingu v Orlandu na Floridi so štiri članice Cheerdance Millenium, ki nastopajo s slovensko izbrano vrsto, osvojile bronasto medaljo. Stephanie Furlan (1994), Sara Žerjal (1995), Sara Tulliach (2000) in Alessia Felician (2004) so najprej merile moči z 12 reprezentancami, sinoči v finalu pa z 10 ekipami, pri čemer so se uvrstile na odlično tretje mesto. Podoben rezultat so dosegle tudi na SP že leta 2019, medtem ko je leta 2021 prvenstvo zaradi pandemije potekalo le virtualno.