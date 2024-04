Bor Radenska uspešen, Dom praznih rok

DEŽELNA DIVIZIJA 1

ZLATA - RDEČA SKUPINA

Bor Radenska – Zoppola 74:67 (23:18, 46:42, 63:59)

Bor: Gallocchio 19 (4:6, 6:9, 1:5), Možina 10 (2:4, 4:11, -), Comar 10 (3:6, 2:6, 1:1), Sosič 6 (1:3, 1:3, 1:1), Zettin 6 (-, 3:11, 0:1), Venturini 10 (-, 5:9, 0:4), Lettieri 8 (2:2, 3:4, -), Skoko 2 (0:2, 1:1, -), Finatti 3 (1:1, 1:3, 0:7), Savoia nv. Trener: Krčalić.

Močno okrnjeni Bor Radenska (odsotni so bili poškodovani Brancati, Nisić, Strle in Pizziga) je kljub slabi igri na domačem igrišču s 74:67 premagal Zoppolo in ohranil prvo mesto v zlati - rdeči skupini deželne divizije 1. Svetoivanski košarkarji so tekmo začeli spodbudno, gostje pa so ves čas držali stik z njimi. Tekma je bila ves čas izenačena, o zmagovalcu je tako odločala zadnja četrtina. Krčalićevi varovanci so prvi koš v tem delu zadeli šele po sedmih minutah igre, malo pred tem pa je Zoppola izenačila na 65:65. Poldrugo minuto pred koncem so domačini povedli za eno točko, v končnici pa nekajkrat uspešno posredovali v napadu in z zadetimi prostimi meti (skupno so sicer metali le 13:24) le prišli do zmage. Najbolj zaslužen za zmago domače peterke je bil Enrico Možina. Bor je sicer tokrat naletel na zelo slab strelski večer: 26:57 za dve točki in le 3:19 za tri.

BRONASTA - B SKUPINA

Tricesimo – Dom 68:55 (22:17, 39:31, 50:40)

Dom: Demartin 0 (-, 0:1, -), Abrami 2 (-, 1:6, 0:1), Salvi 6 (-, 3:5, 0:6), G. Zavadlav 27 (5:6, 8:11, 2:8), Devetta 11 (3:6, 5:9, 0:2), Devetak 4 (0:1, 2:5, -), D'Amelio 2 (2:2, -, 0:1), Komic 0 (-, -, -), Marini 0 (-, -, -), Miklus 3 (-, 0:2, 1:1). Trener: Graziani.

Domovi košarkarji so v prvem krogu povratnega dela bronaste - B skupine na gostovanju zapravil lepo priložnost za zmago. Proti Tricesimu so klonili z 68:55. Tekma je bila predvsem v prvem polčasu dokaj izenačena, Goričani pa so na krilih razigranega Gabrijela Zavadlava (27 točk, 8 skokov in kar 9 pridobljenih žog) držali stik z domačini vse do polovice zadnje četrtine. V končnici so se košarkarji Tricesima še dodatno oddaljili, izkoristili padec učinkovitosti gostov in prišli do zaslužene zmage.