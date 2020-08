Od kriške Vesne ... v Cinecittà

Lahko ga natančno opazujemo, a ga bomo zelo težko posnemali. Žogo ima - skoraj v pravem pomenu besede - zalepljeno na nogah. Žonglira na vse možne načine. Z nartom, peto, glavo, komolci. Sproti si izmišljuje svojevrstne vragolije. Prav zaradi tega so nekdanjega nogometaša kriške Vesne, zdaj freestaylerja, Tržačana Swanna Ritosso (letnik 1985) angažirali, da bi v nadaljevanki »Un Capitano« na spletni televiziji Netflix igral vlogo nekdanjega Rominega kapetana Francesca Tottija. »Čeprav samo na igrišču,« nam je pojasnil 35-letni Ritossa, ki smo ga včeraj zmotili prav med snemanjem nadaljevanke. »Pravi« Totti bo filmski igralec Pietro Castellitto, sin režiserja Sergia Castellitta. Greta Scarano bo igrala vlogo Tottijeve soproge in voditeljice priljubljenega televizijskega programa Le Iene Illary Blasi. Vlogo takratnega trenerja Rome Luciana Spallettija so zaupali Gianmarcu Tognazziju. Giorgio Colangeli in Monica Guarritore bosta Francescov oče Enzo in mama Fiorella.»Doslej sem doživel marsikaj, a verjemite mi, nikoli si ne bi mislili, da bi se preizkusil tudi v filmu,« je dodal Tržačan, ki se v zadnjih letih solidno »preživlja« z nogometnim »freestylom«. Pred kratkim je Swann podpisal tudi pogodbo o sodelovanju z Milanom in znanim pokroviteljem v svetu športne tekstilne industrije. Njegove vragolije si je lahko na uradnem Milanovem profilu na Instagramu ogledalo 7,7 milijona sledilcev. Skratka lep bazen potencialnih gledalcev za Ritosso, ki je predlanskem sodeloval tudi na poletnem kampu proseškega Primorja.

