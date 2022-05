Odbojkarska sobota: Olympia v finalu, Sloga Tabor pa ne

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA – Polfinale, druga tekma

Olympia – Pordenone Volley 3:0 (25:22, 25:20, 25:15)

Olympia: Terpin 15, Cotič 8, Komajnc 15, Lupoli 6, Cobello 4, Hlede 2, Černic 0, Š. Čavdek (L1), A. Čavdek (L2), Corsi 1, Komjanc nv. Trener: Makuc.

Ker je Olympia že na prvi tekmi vknjižila vse tri točke, so ji za uvrstitev v finale zadostovala dva niza.

Futura Cordenons – Sloga Tabor Eutonia 3:0 (25:18, 25:16, 25:22)

Sloga Tabor: Buri 8, Skilitis 0, Kosmina 0, Castellani 0, Sutter 0, Kante 3; Smeraldi 3, Riccobon 1, Stefani 1, Jerič 6, Antoni 5, De Santi (L), Privileggi (L2). Trener: Manià.

Ker je Futura Cordenons že na prvi tekmi vknjižila vse tri točke, so ji za uvrstitev v finale zadostovala dva niza.

ŽENSKA C-LIGA – Skupina za obstanek

Tarcento – Zalet ZKB 3:0 (25:17, 25:21, 25:15)

Zalet: Teinthieu 13, Misciali 10, Stergonšek 3, Furlan 3, Winkler 4, Vattovaz 3, Gruden 1, Hussu nv., Grilanc 0, Lovriha (L1), Vidoni (L2). Trenerka: Ciocchi.

Tarcento se je oddolžil za poraz v prvem krogu skupine za obstanek in brez izgubljenega niza premagal Zalet ZKB. V vseh treh nizih so domačinke diktirale ritem srečanja in zasluženo zmagale, pravi monolog pa uprizorile v tretjem nizu. Največ težav je imel Zalet pri sprejemu, občutiti pa je bilo tudi odsotnost Anne Ciuch.

»Nadaljujemo z našim trendom neprepričljivih nastopov. Nekoliko smo se oddahnili po prvih uspehih in tudi zaradi odsotnosti ne igramo več tako, kot na koncu rednega dela in ob začetku druge faze. Nič hujšega, zdaj nas čakajo kar tri tekme doma,« je po porazu povedala trenerka Ciocchi.

ŽENSKA D-LIGA

Sacile – Soča Lokanda Devetak ZKB 2:3 (24:26, 25:16, 23:25, 25:18, 13:15)

Soča: Scocco 16, Cotič 1, Berzacola 1, Komic 11, Falzari 1, Piva 17, Menis 13, Soprani 4, Colja 2, Birri (L), Ferfoglia, Tosolini, Gruden, Deiuri, Flospergher, Kovic. Trener: Milocco.

Soča je v gosteh osvojila dve pomembni točki v boju za obstanek. Odbojkarice trenerja Luce Milocca so igrale zelo borbeno in so v odločilnih trenutkih niso nikoli popustile.