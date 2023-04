Odbojkarska sobota: SloVolley spet praznih rok

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SKUPINA ZA NAPREDOVANJE

SloVolley ZKB – Mortegliano 0:3 (24:26, 19:25, 23:25)

SloVolley: Hlede 2, Kosmina 15, Cotič 9, S. Komjanc 13, Antoni 2, Cobello 1, Margarito (L1), Čavdek (L2), Corsi 1, Terpin 9, Lupoli 2, M. Komjanc nv, A. Peterlin nv. Trener: Manià.

V skupini za napredovanje v moški C-ligi je združena ekipa SloVolley na domačem parketu v telovadnici Špacapan v Gorici prepustila celoten izkupiček Morteglianu. Tekma pa je bila predvsem v prvem in tretjem setu zelo izenačena, gostje pa so bili v zaključkih setov bolj zbrani. V prvem setu so imeli domačini zaključno žogo, ki pa je niso izkoristili. Trener Loris Manià je tudi tokrat preizkušal razližne taktične variante, tako da je Damir Kosmina igral tako korektorja kot centra. V prihodnjem krogu bo SloVolley igral v gosteh pri prvouvrščenem Pordenonu.

SKUPINA ZA OBSTANEK

Sloga Tabor Studio Vegliach – Tre merli Triestina Volley 2:3 (18:25, 25:23, 20:25, 31:29, 13:15)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 5, Jerič 18, Riccobon 5, Skilitsis 21, Stefani 2, Trento 22, Dessanti (L1), Petaros (L2), Grassi 1, Mania' 0, Vremec. Trener: Danilo Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

Spilimbergo – Zalet ZKB 2:3 (24:26, 25:23, 25:20, 18:25, 9:15)