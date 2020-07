Odbojkarski spektakel v središču Ljubljane

Ljubljana bo konec tedna gostila enega od turnirjev svetovne serije odbojke na mivki. Čeprav je bilo zaradi koronske krize precej časa vprašljivo, ali bodo tekmovanje lahko izvedli, so ljubljanski prireditelji med prvimi v Evropi spet oživili mednarodni del tega športa, a bo letošnja izvedba zaradi strogih ukrepov potekala drugače kot prejšnje.V Ljubljani bo med 30. julijem in 2. avgustom tretje leto v nizu potekal turnir svetovne serije v odbojki na mivki (Fivb Beach Volleyball World Tour). Prizorišči bosta Kongresni trg in športni park Ludus v Črnučah.

Sodelovale bodo ekipe iz osmih držav v moški in desetih v ženski konkurenci. V zadnjem hipu lahko še pride do kakšne odpovedi, za zdaj imajo prijavljenih 11 moških in 12 ženskih ekip v kvalifikacijah, po 12 v obeh konkurencah pa ima nastop v rednem delu že zagotovljen.