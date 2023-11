Odločitev bo padla v Stožicah

Še malo bo treba počakati. Pravzaprav se morajo slovenski nogometaši ponovno zbrati in vse moči skoncentrirati na ponedeljkov odločilni dvoboj v zadnjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji proti Kazahstanu, ki je bil danes s 3:1 boljši od San Marina. Tekma bo ob 20.45 v razprodanih ljubljanskih Stožicah.

Danci so imeli danes na stadionu Parken predvsem v prvi polovici prvega polčasa izrazito premoč, ki so jo kronali v 26. minuti. Victor Kristiansen je podal pred gol, žoga je preletela nekaj igralcev in našla Joakima Mæhleja, na katerega je pozabila slovenska obramba, tako da bočnemu branilcu Wolfsburga ni bilo težko zadeti. Slovenski odgovor je bil izjemen. Le štiri minute pozneje, iztekala se je 30. minuta, je prosti strel (priigral ga je Žan Vipotnik) s 17 metrov fantastično izvedel Erik Janža in izenačil. V drugem polčasu so Danci spet pritisnili. V 54. minuti je Wind podal do Jensena, ta je z glavo podaljšal do Thomasa Delaneya, ki je bil s petih metrov natančen z levico.

Danci so se tako veselili uvrstitve na Euro 2024.