Persoglia, Terpin in Umek v odbojkarski A2-ligi z najboljšimi

V odbojkarski A2-ligi bodo nastopali letos kar trije slovenski odbojkarji iz Trsta in Gorice, nekdanja igralca Olympie Sandi Persoglia s Štmavra in Števerjanec Jernej Terpin (na fotografiji) ter član Cosellija David Umek iz Lakotišča. Persoglia se je pridružil Tarantu, ki cilja zelo visoko, podobne načrte ima tudi Bergamo, kjer bosta igrala Terpin in Umek.

Števerjanec bo tudi protagonist v ligi, glede na to, da je že dobil trenerjevo zaupanje, v pripravljalnem obdobju pa je svoje vrline tudi pokazal na igrišču. »Pred dnevi mi je športni vodja celo zaupal, da so nad mojimi nastopi kar prijetno presenečeni. Zdaj moram take predstave ponoviti tudi v prvenstvu,« je dejal 24-letnik, ki bo začel v standardni postavi tudi danes, ko bo Bergamo gostil Cuneo (ob 18. uru).

Z njim igra pri Bergamu tudi David Umek, ki prav tako hvali klub in vzdušje pred začetkom sezone. Če ima Jernej že zagotovljeno mesto med napadalci, je Umek rezerva glavnega korektorja: »Kljub temu pa sem v pripravljalnem obdobju dobil veliko priložnosti, tako da sem zadovoljen. Igral sem celo več od pričakovanj,« je priznal 22-letnik, ki je dozorel pri Coselliju, eno leto pa igral tudi v B-ligi pri Slogi Tabor.

Glavni favorit prvenstva pa je Taranto (dnaes proti Bresci ob 17. uri), pri katerem je mesto dobil tudi Sandi Persoglia, nekdanji igralec Olympie. Kakovostna ekipa odkrito cilja na superligo. Med drugim so v ekipo privabili tudi bivšega reprezentanta Parodija, podajalca Coscioneja in blokerja Alettija. Persoglia se bo v ekipi boril za mesto tretjega blokerja, svojo priložnost pa je v pripravljalnem obdobju tudi že dobil.