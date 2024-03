Pogačar osvojil drugo etapo dirke po Kataloniji

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je suvereni zmagovalec druge etape dirke po Kataloniji od Matara do Vallterja, dolge 186,5 km. Slovenski as je napadel na ciljnem vzponu okoli pet kilometrov pred ciljem, se odpeljal zasledovalcem in na koncu prepričljivo slavil z 1:23 minute naskoka pred Špancem Mikelom Lando (Soudal Quick-Step). Še sekundo več je zaostal tretjeuvrščeni Rus Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).

Cilj druge etape je predstavljal zahteven vzpon na Vallter, kolesarjem pa je delo oteževalo še močno deževje v zadnjih 30 km. Pogačar, ki je včerajšnjo uvodno etapo po ciljnem sprintu končal za las končal na drugem mestu, je tokrat okoli pet km pred koncem napadel iz manjše skupine kolesarjev, prednost pa stopnjeval vse do ciljne črte. S tem prevzel tudi vodstvo v skupni razvrstitvi dirke z več kot minuto in pol pred najbližjim zasledovalcem.

Jutri čaka kolesarje tretja etapa, ki bo potekala od Sant Joan de les Abadessesa do Port Ainee in bo dolga 176,7 km. Začela se bo ob 11.55.