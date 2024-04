Ukradla sta za 6000 evrov Lego kock

Karabinjerji so aretirali moškega in žensko iz Veneta, ki sta v nakupovalnem središču Tiare kradla Lego kocke. 28-letna italijanska državljana sta iz škatel kock odstranila elektronske varnostne etikete, zatem sta jih postavila v otroški voziček svoje hčerke in jih prekrila z jopičema. Izbrala sta najdražje komplete kock, po katerih običajno posegajo zbiratelji. Upravitelj trgovine je kmalu opazil, da je zmanjkalo kar nekaj kock, tako da je poklical varnostne organe. Karabinjerji iz Gradišča so s pomočjo varnostnih kamer ugotovili registrsko tablico avtomobila mladih tatov, nakar so na njunem domu zasegli v Vilešu ukradene Lego kocke in še številne druge komplete v vrednosti 6000 evrov.