»Poletje je čas za gibanje«

Akcija Postani fit tudi ti prihaja v zaključno fazo. Fitovce Roberto Chirani, GabrijeloPieri, Srečka Grudna in Giulia Taucerja čakajo še zadnji naporni tedni. Konec bo začetek julija, ko bomo potegnili črto in seveda fotografirali napredek vseh štirih. Fitnes trenerka in mentorka projekta Gina Lazarević, s katero smo se pogovorili, je zadovoljna z napredkom vseh fitovcev. Nekaterih sicer malo več, drugih pa malo manj. Zaradi tega je pred »finišem« izostrila ritem treningov in vsem dodala četrtega tedensko.

Gina, poletje je pred vrati, ali ste tudi vi v pravi formi?

Pravzaprav sem sama vedno v taki formi, ki mi odgovarja v določenem trenutku (se zasmeje).

Kaj pa svetujete bralcem, ki niso zadovoljni s svojo formo, in bi jo radi v kratkem času izboljšali?

Svetujem naj začnejo, naj ne odlašajo in naj ne pavzirajo s telovadbo. Najbolj zabaven del mi je to pavziranje poleti in podobno, saj je popolnoma nesmiselno. Gibanje potrebujemo za boljšo kvaliteto življenja ter za zdravje v bolj zrelih letih. Sprašujem se, ali poleti pavziramo tudi s prehrano in drugim? Sploh ne.Morda si celo privoščimo še več, saj smo bolj sproščeni.

Prav zaradi tega smo letos uvedli »Fit poletje program«, za vse, ki so imeli izgovor, da poleti so raje zunaj. Za kaj pravzaprav gre? To je dvomesečni program, ki se bo začel 21. junija. A z razliko od akcije Postani fit tudi ti bo popolnoma anonimno, ne bo objav v časopisu in fotografij (smeh). Glavni cilj je, da bi trenirali tudi poleti in celo izboljšali fizično formo ter počutje. Treningi bodo namenjeni čisto vsem: izkušenim in začetnikom.

Koliko kilogramov lahko odrasel človek zdravo shujša v enem samem tednu?

Recimo, da je to odvisno od posameznika. Shujšati pa ne smemo veliko, optimalno 2 do 3 kilograme na mesec, ne pa na teden.

