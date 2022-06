Poraz Alme v PalaDozzi

Virtus Bologna - Alma Pall. Trieste 82:74 (17:13, 35:27, 66:45)

Segafredo Virtus Bologna: Punter 23, Martin 8, Moreira 10, Pajola 1, Taylor 5, Baldi Rossi 5, Cappelletti 2, Kravic 12, Venturoli nv, Aradori 5, Berti nv, M’Baye 11. Trener: Sacripanti

Alma Pallacanestro Trieste: Peric 9 (-, 3:5, 1:2), Fernandez 12 (2:3, 2:2, 2:4), , Wright 5 (2:2, 0:2, 1:2), Strautins 9 (0:4, 0:2, 3:4), Cavaliero 13 (3:3, 2:3, 2:5), Da Ros (-, 0:2, -), Sanders 4 (0:1, 2:3, 0:2), Knox 6 (0:2, 3:4, -), Dragić 4 (-, 2:6, 0:2), Mosley 12 (-, 6:11, -), Cittadini (0:2, -, -), Coronica nv. Trener: Dalmasson

Tržaški košarkarji Alme so se v dvorani PalaDozza vztrajno upirali Bologni, a na koncu so morali priznati premoč. Z dvema zaporednima porazom zaostajajo štiri točke za »cono play-off«.Odločilna za poraz je bila tokrat tretja četrtina, v kateri je Bologna prikazala vse svoje vrnile (delni izid 30:18). Dotlej je bila igra bolj izenačena, četudi so gostitelji stalno vodili. V tretji četrtini je naskok Virtusa s plus 10 narastel na 21 točk, do maksimalnih pus 23 v začetku zadnjega dela. Cavaliero in ostali so v končnici vendarle reagirali (delni izid četrtine 17:29) in se približali, a je bila Bologna v zadnjih taktih tekme spet nevarna in zasluženo zmagala.

Slovenski košarkar Zoran Dragić je igral 20 minut, prispeval 4 točke, 2 skoka, 4 podaje in pridobil žogo.