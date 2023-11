Poraz Kontovela v košarkarski C-ligi

C-LIGA

Konotovel – Corno di Rosazzo 49:60 (12:10, 25:27, 39:45)

Kontovel: Terčon 1 (1:2, -, 0:1), N. Daneu 1 (1:2, -, 0:4), Cicogna 3 (-, 0:4, 1:2), Škerl 9 (-, 3:5, 1:2), Pro 6 (-, 3:6, -), Mattiassich 8 (1:2, 2:3, 1:2), Persi 2 (2:2, 0:1, -), Starc 0 (-, -, -), Regent (-, 3:6, -), A. Daneu 8 (1:2, 2:7, 1:6), Scocchi 5 (3:4, 1:6, 0:4), Kralj nv. Trener: Peric.

V tekmi 5. kroga košarkarske C-lige je Kontovel v Tržiču klonil Calligarisu iz Korena z 49:60 in utrpel drugi letošnji poraz. Kot kaže končni izid, sta na igrišču izstopali predvsem obrambi. Škerl in soigralci so stik z nasprotniki držali do konca tretje četrtine, po kateri so gostje vodili s 6 točkami naskoka. Peričevim varovancem v zadnjih desetih minutah ni več uspelo ujeti priključka, razlika pa je na koncu znašala 11 točk. Kontovel je tokrat naletel na slab strelski večer (14:38 za dve točki in 4:21 za tri), čvrstim nasprotnikom pa prepustil tudi preveč odbitih žog.

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jutri (nedelja 5. 11.) ob 18.00 v San Bonifaciu:

San Bonifacio – Jadran Gostol