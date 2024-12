Poraz SloVolleyja, številni uspehi v deželnih ligah

MOŠKA B-LIGA

Unitrento – SloVolley ZKB 3:1 (25:20, 23:25, 25:14, 25:18)

SloVolley: Bensa 3, Pauli 5, Jerič 7, Sutter 4, Terpin 4, Giusto 16, Margarito (l), Komjanc 9, Micali 0, Castellani 0, Dessanti 0. Trener: Peterlin.

ŽENSKA C-LIGA

Tarcento – Zalet ZKB 1:3 (24:26, 12:25, 25:16, 23:25)

Zalet: Giurda 4, F. Misciali 31, Surian 6, Stergonšek 8, Vattovaz 4, Winkler 13, I. Misciali (L), Furlan, Lakovic, Luxa. Trener: Nicholas Privileggi.

Zalet ZKB se z gostovanja v Čenti vrača s polnim izkupičkom in po dobri igri, kar je prav tako nadvse pomembno.

Tekma se sicer ni začela najbolje, saj so v prvem setu takoj prevzele pobudo domačinke in tudi povedle s kar visoko prednostjo. Nekaj zelo učinkovitih servisov Vanesse Giurda, ki so preprečili Tarcentu, da bi izvajal učinkovite protinapade, je vlilo samozavest zaletovkam, ki so po zelo borbeni igri nadoknadile ves zaostanek in v končnici set tudi osvojile. Na začetku drugega je serija neubranljivih servisov povsem zmedla domačo ekipo, Zalet ZKB pa je po igri brez napak zlahka prišel do vodstva z 2:0. V tretjem setu so Zaletovke povsem popustile, v četrtem pa se je vnel boj za vsako žogo, saj nobena ekipa ni popustila, na koncu pa je Zaletu ZKB uspelo zaustaviti poskuse domačink, da bi izsilile peti set in povsem zasluženo zmagal.

Nicholas Prvileggi: »Vedeli smo, da bo tekma težka. V telovadnici v Čenti je vedno težko igrati, saj na domačem igrišču Tarcento vedno igra zelo dobro. Svoje igralke moram pohvaliti, da so bile stalno zbrane in so si srčno želele zmage. No, izjemo predstavlja seveda tretji set, kot se večkrat zgodi, zaradi kratke klopi pa nisem imel enakovredne menjave, da bi lahko spremenil tempo igre. Vse se je srečno izteklo, in ta zmaga v gosteh pomeni res veliko.«

Z novimi tremi točkami se je Zalet ZKB povzpel na odlično tretje mesto na lestvici.

MOŠKA C-LIGA

Pordenone – Soča ZKB Lokanda Devetak 2:3 (23:25, 17:25, 25:19, 25:22, 14:16)

Soča: I. Devetak 11, Miklus 11, Vižintin 22, Princi 5, Antoni 8, T. Cotič 12, A. Cotič 12, Čavdek (L), Černic (L); n.v.: M. Devetak, S. Cotič, Boškin, Pantani. Trener: Lucio Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak je vknjižila ponovno zmago. S 3:2 je v gosteh premagala Pordenone Volley, ki je na lestvici nižje postavljen. Soča je v prvih dveh setih nadigrala nasprotnike, ki jim zaradi pritiska modro-rumenih ni uspelo razviti učinkovitih akcij. Prikazali so dobro organizirano igro, blok in obramba sta zelo dobro delovala. Vse je izgledalo, kot da bo tekme kmalu konec, kar pa se v tretjem nizu ni izkazalo. »Začeli smo grešiti na servisu in v sprejemu, tako da smo tako tretji kot četrti set naivno prepustili nasprotnikom. V zadnjem nizu pa smo se ponovno zbrali in odreagirali, tako da nam je uspelo na razliko osvojiti tie break in z njim dve zelo pomembni točki,« je po tekmi ocenil bloker Soče Ivan Devetak in dodal, da se je tokrat poznala utrujenost celotne ekipe zaradi velikega števila zaporednih tekem tako v C-ligi kot v prvenstvu under 19. »Prihodnji teden bomo začeli s pripravami na naslednjo pomembno tekmo proti Fiume Venetu, ki je samo za točko pred nami prvi na lestvici,« je zaključil Devetak.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Martignacco 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:17)

Soča: Scocco 10, Berzacola L. 2, Komic 14, Paulin 7, Falzari (L), Ferfoglia 5, Berzacola A. 14, Spindler 0, Menis 14, Soprani 0, Flospergher (L), nv. Tosolini, Colja. Trener: Orel.

Stella Volley – Zalet Kontovel Bar Tabor 3:0 (25:23, 25:20, 25:17)

Zalet Kontovel: Ciuch 16, Kovačič 7, Gruden 5, Kalin 4, Skerk 5, Grilanc 1, Pertot 0, Bezin (L), nv. Trevisan, Rapotec, Kneipp. Trener: Berlot.

Zaletovke so se enakovredno borile proti Stelli Volley, ki še ne pozna poraza. Predvsem v prvih dveh setih so bile enakovredne nasprotnice, v tretjem so slabo začele, nadoknadile večji del zaostanka, a so potem popustile in tako dovolile, da je Stella Volley prišla do gladke zmage.

MOŠKA D-LIGA

Sloga Tabor Studio Vegliach –Aurora Volley 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Golob 6, Mavric – Žikic 13, Mesar 4, Mezzari 0, Segre 15, Vremec 15, Vattovaz (libero ), Petric (libero 2), Mattana. Trener: Mania'

Po kar štirih porazih z 2:3, je Slogi Tabor Studio Vegliach v tem kolu vendarle uspelo priti do prve zmage in to z neoporečnim 3:0, ta rezultat pa bo nedvomno naši ekipi dvignil moralo in povečal zaupanje v lastne moči.

Tokratni nasprotniki so bili krepko starejši od naših odbojkarjev in torej neprimerno bolj izkušeni, vendar se mladi slogaši niso pustili presenetiti in to niti takrat, ko je po njihovem vodstvu v drugem setu s 13:4 Aurori uspelo krepko znižati zaostanek.

Vsi trije seti so bili na začetku izenačeni, a je Sloga Tabor Studio Vegliach takoj poprijela in z zbrano igro povedla in obdržala vodstvo do konca. Bolezni in lažje poškodbe so sicer precej okrnile našo ekipo, tako da je imel trener Mania' na razpolago res kratko klop, a se je vse srečno izteklo. Navdušenje po zmagi je bilo med našimi igralci res na višku in tudi trener je bil seveda nadvse zadovoljen: »Končno nismo zaigrali brezglavo in nepremišljeno, tako da je bilo naivnih napak res malo. Dobri so bili moji igralci v obrambi in bloku, pa tudi v napadu so akcije odigrali nadvse preudarno.«