Pri Lepovidu pri Miljah nov športni center

Na območju za nakupovalnim središčem Montedoro, ki v slovenščini nosi ime Lepovid, bo v prihodnjih letih nastalo športno središče tržaškega nogometnega kluba Triestina. Načrt, ki že najmanj eno leto buri duhove opozicije v miljskem občinskem svetu, še ni dokončno izdelan, občina in nogometni klub pa sta skupaj stopila v prvo uradno fazo uresničitve z odkupom zemljišča in sklenitvijo sporazuma za njegovo uporabo.

Sedem hektarjev veliko jaso bodo spremenili v pravo športno naselje, v Urban Sport District, kot so ga označili, z več igrišči, največ pet, za člansko ekipo in mladince, slačilnicami, morda spalnicami za goste in kliničnim središčem, ki bo namenjeno vsem, tudi prebivalkam in prebivalcem območja. Bližnji gozd, ki bo prav tako del centra, ne bodo posekali, a ga bodo izkoristili in v njem uredili pot za treniranje in steze za ljubitelje sprehodov v naravi.

»S pogajanji smo začeli julija lani, ko je bilo razvidno, da želi klub resneje vložiti v prihodnost Triestine,« je včeraj v občinski dvorani povedal miljski župan Paolo Polidori, ki si že več let prizadeva, da bi se klub selil v primernejše okolje in dobil svoj prostor. »V tržaškem stadionu je namreč najemnik. Danes je lastnik Triestine postavil solidne temelje na Tržaškem in klubu ustvarja premoženje,« je še dodal Polidori

Polidori je zagotovil, da bo načrt upošteval potrebe območja in da bo okolju prijazen. Zanimiv bo za ožji in širši krog uporabnikov, za Slovenijo in Italijo, za športni turizem in domačine: »Imel bo deželno razsežnost. Investicija ne bo imela posledic samo na območju miljske občine.«

Triestina in njen lastnik Ben Rosenzweig nameravata v dela vložiti najmanj 14 milijonov evrov. »Trst si zasluži uspešen nogometni klub, ki lahko rase le v primernih prostorih. Tekmam, od mladincev do prve ekipe, sledi veliko število navijačev, kljub temu, da se še nismo prebili do B-lige. Kaj, ko bi napredovali? Tudi oni si zaslužijo primeren prostor,« je včeraj dejal Sebastiano Stella, generalni direktor kluba, ki je izbrano območje označil kot primerno za ureditev športnega središča, v zavetju in na strateški točki, dobro povezani s Trstom in okolico, ki lahko zadovolji tudi potrebe lokalnih nogometnih ekip. Eno igrišče nameravajo namreč urediti in ga predati miljskim ekipam.

