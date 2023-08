Kontovelovi košarkarji so v četrtek začeli priprave na novo sezono. Kot običajno se se prvič zbrali na domačem zunanjem igrišču, kjer so sicer imeli le uvodno srečanje, od ponedeljka pa bodo začeli s treningi. Kontovel bo v letošnji sezoni nastopal v enotni deželni C-ligi. Na klopi bo še naprej sedel trener Francesco Peric, ki je v minuli sezoni popeljal Kontovel do zgodovinskega napredovanja.

Kateri so cilji in pričakovanja za letošnjo sezono?

Cilji so seveda različnih od lanskih, želimo pa doseči miren obstanek v ligi. Bolj jasno sliko bomo imeli v sredo, ko bo na sporedu sestanek s predstavniki košarkarske zveze Fip o dokončni formuli prvenstva. Upajmo, da ta ne bo preveč zapletena. Sicer pričakujemo zahtevno sezono, smo pa kar samozavestni. Jedro ekipe je ostalo nespremenjeno, pridružil se nam je Gabrijel Terčon, ki je z Borom že igral v C-ligi silver. Naš glavni adut pa bo še vedno homogenost ekipe.

Čaka vas atipično prvenstvo z le 11 ekipami. Katere bi lahko bile skrite pasti?

Največjo težavo bi lahko predstavljal sam začetek prvenstva. Čim prej bomo morali ujeti pravi tekmovalni ritem. Žal bomo sezono začeli brez Tadjana Škerla, ki ga oktobra čaka operacija meniskusa in se nam bo pridružil šele v drugi polovici novembra. Težave z bolečinami v gležnju pa ima še vedno Patrik Mattiassich.

Domačih tekem ne boste igrali več na Rouni. Kako pa bi lahko igranje v telovadnici na Opčinah vplivalo na vašo igro?

Gotovo se bomo morali privaditi na novo dvorano. Na Opčinah bomo trenirali enkrat tedensko, in sicer dan pred tekmo, ostale treninge pa bomo opravili v telovadnici na Rouni. Pogrešali bomo predvsem toplino svoje domače dvorane, vendar upajmo, da to ne bo negativno vplivalo na našo igro. Določeno prednost pa bi lahko predstavljalo znatno večje igrišče na Opčinah. Že v minuli sezoni smo predvajali hitro igro, na večjem igrišču pa je lahko visok ritem še bolj učinkovito orožje.

