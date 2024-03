»Primorec 1966 bomo ukinili po 30. juniju«

Trebenski Primorec 1966 je po nedeljskem porazu v zaostalem srečanju v Gradišču proti domači ekipi ISM izpadel v 3. AL, ki jo bodo po nekaj letih spet sestavili v prihodnji sezoni v okviru reforme deželnih amaterskih nogometnih prvenstev. »Nazadovanje v nižjo ligo je bilo pričakovano,« je povedal 67-letni predsednik trebenskega društva Darko Kralj (letnik 1957), ki vodi društvo že dvajseto leto, od leta 2004. V odboru je od leta 1978.

Zakaj ste pravzaprav letos izpadli?

Razlogov je seveda več. Že na začetku sezone smo vedeli, da ekipa ne bo bog-ve-kako kompetitivna, a vseeno smo upali, da smo se ušteli. Ni pa bilo tako. Že po nekaj krogih je bilo jasno, da nam bo trda predla. Nato smo ostali brez trenerja, kar je še dodatno vplivalo na slabe rezultate. Pa tudi treningi na malem igrišču v Trebčah dvakrat tedensko nam niso bili v pomoč.

Ali ste trenirali zgolj dvakrat tedensko?

Ne, tretji trening, ob četrtkih, smo imeli oziroma ga še imamo na umetni travi v Ulici Locchi v Trstu.

V letošnji sezoni ste se le vrnili na trebensko igrišče »na Griži«.

Lani smo igrali na Proseku, ker so nam pred prvenstvom vdrli na igrišče merjasci in so uničili dobršen del igralne površine. Za sanacijo je bilo potrebno kar nekaj časa. In pri tem je imel največ zaslug naš odbornik Dino Carli, ki ga v Trebčah imamo za naslednika legendarnega Narda Kralja.

