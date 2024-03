Razstava in knjiga stoletnih športnih društev

Dvainštirideset panelov za prav toliko stoletnih športnih društev, ki so do leta 2021 dopolnila stoletje delovanja. Razstavo »Centenarie« (predstavitev je v vseh štirih uradnih jezikih Dežele FJK, tudi slovenščina), ki jo je uredil in pripravil deželni odbor Združenja športnih novinarjev FJK USSI skupaj s CONI-jem, so predstavili včeraj v palači Dežele na Oberdanovem trgu v Trstu. Ob razstavi, ki bo občinstvu odprta dober mesec (v jutranjih urah od ponedeljka do vključno četrtka), so predstavili tudi knjigo, ki so jo prav tako napisali športni novinarji USSI-ja. Do leta 2021 je bil od slovenskih društev med »stoletniki« ŠZ Bor, dedič Tržaškega Sokola. V zadnjih treh letih pa se je Boru pridružilo še nekaj klubov.