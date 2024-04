»Neurejeno strelišče je sramota za Trst«

»Stanje, v katerem se nahaja opensko strelišče, je sramotno za celotno ozemlje, ne le za Opence.« O tem je prepričan tržaški občinski svetnik Štefan Čok, ki se je z openskim predsednikom VZPI - ANPI Dušanom Kalcem prav s tega kraja spletno povezal z udeleženci srečanja o openskem strelišču, ki ga je ob 25. aprilu organizirala Demokratska stranka (DS) v krožku ACLI pri Sv. Jakobu.

Kljub večkratnim obljubam in nekaterim teoretičnim premikom ostaja strelišče v slabem stanju, Park miru pa le obljuba, za katero ne kaže, da bi se uresničila. »To je sramota za Trst, pa tudi Italijo. Občina in država sta stalno krivili ena drugo, zakaj se ni še nič premaknilo,« je bil kritičen Kalc. Kot eno od prelomnic je omenil leto 2005, ko se je tržaška občina z Jusom Boršt zmenila, da ji dovoli v uporabo območje pri bazovskem šohtu za tamkajšnji muzej, v zameno pa bi občina uredila Park miru na Opčinah. A se to ni zgodilo. »8. novembra lani mi je župan Roberto Dipiazza zadnjič obljubil, da se bomo v nekaj dneh srečali, po petih mesecih pa se to še ni zgodilo,« je potožil Kalc.

