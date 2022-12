Rekordni Tek z burjo

Mirno lahko zapišemo, da bo osma izvedba Teka z burjo (Corsa della Bora) resnično tek presežkov. Za tekmovanje v gorskem teku, ki bo potekalo med 6. in 8. januarjem 2023, se je prijavilo že več kot 2400 tekmovalcev, kar je že nov rekord. V tekmovalni spored se po dveletni odsotnosti vračajo netekmovalni teki na krajše razdalje namenjeni predvsem družinam. Start 42-kilometrskega teka se vrača na Veliki trg v središču Trsta. Najtežja preizkušnja pa bo še naprej tek na razdalji 164 kilometrov, ki se bo tokrat začel v Novi Gorici in se zaključil v naselju Portopiccolo, kjer bo tudi cilj vseh ostalih tekov.

Tek z burjo 2023 so uradno predstavili danes zjutraj na tiskovni konferenci v muzeju orientalske zgodovine v Trstu. Organizator vse bolj priljubljenega in mednarodno priznanega (takači bodo letos kar iz 42 različnih držav) tekmovanja v gorskem teku je društvo ASD SentieroUno, ki ga z veliko strastjo vodi predsednik Tommaso de Mottoni. »Ta izvedba predstavlja sinje nebo po nevihti. Nekaj temnih oblakov je še na obzorju, burja pa prinaša sonce in odganja skrbi zadnjih dveh let,« je povedal de Mottoni, ki je izpostavil predvsem povratek netekmovalnih tekov.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

Različice Teka z burjo 2023:

S1 Family (8. januarja): možne razdalje 7, 9 ali 11 km, start in cilj v naselju Portopiccolo

S1 Half 21 km (8. januarja): start na Vejni, cilj v naselju Portopiccolo

S1 Urban 29 km (8. januarja): start na pomolu Audace, cilj v naselju Portopiccolo

S1 Ecomaraton 42 km (8. januarja): start na Velikem trgu, cilj v naselju Portopiccolo

S1 Trail 57 km (8. januarja): start v Bazovici, cilj v naselju Portopiccolo

S1 Night Trail 81 km (8. januarja): start v Zgoniku (na izbiro ob 5. uri ali opolnoči), cilj v naselju Portopiccolo

S1 Ultra 164 km (7. - 8. januarja): start Novi Gorici, cilj v naselju Portopiccolo; možnost prekinitve po 80 km (v Zgoniku) ali po 100 km (v Lipici)

