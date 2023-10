Roglič in Pogačar v Vareseju tik pod stopničkami četrti in peti

Belgijec Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 102. izdaje kolesarske dirke treh dolin Vareseja. Od Busto Arsizia do Vareseja je po 196,5 km razgibane trase tekmece ugnal po samostojnem napadu na predzadnjem vzponu. Slovenska asa Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) sta zasedla četrto oziroma peto mesto.

Za Belgijca je bila to tretja zmaga v karieri, vse je dosegel to sezono, potem ko je bil najboljši še avgusta na dirki po Nemčiji, tam je dobil tudi eno od etap. Postal je četrti Belgijec z zmago na tej dirki, nazadnje je to uspelo slovitemu Eddyju Merckxu pred 55 leti.

Triindvajsetletnik je izkoristil pomanjkanje sodelovanja med favoriti. Z napadom na predzadnjem vzponu je poskusil tudi Pogačar, a so z njim ostali Roglič ter številni ostali močni kolesarji, ki med sabo nato v lovljenju Belgijca niso najbolje sodelovali.

Skupina okoli obeh slovenskih zvezdnikov se je nato merila le še za preostali mesti na odru za zmagovalce. Po napadu ob koncu zadnjega vzpona si je nekaj prednost priboril olimpijski prvak, Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) in ciljno črto z zaostankom 16 sekund prečkal kot drugi.

Tretje mesto je po sprintu manjše skupine pripadlo Rusu Aleksandru Vlasovu (Bora-Hansgrohe), ki je zaostal 18 sekund. Roglič je na koncu zasedel četrto, Pogačar pa peto mesto, oba pa ostajata pri eni zmagi na tej dirki. Triintridesetletni Kisovčan jo je dobil pred štirimi leti, osem let mlajši kolesar s Klanca pri Komendi pa lani.

Tretjič in zadnjič to sezono se bosta Pogačar in Roglič med seboj pomerila na sobotnem spomeniku po Lombardiji. Tam bo tretjo zaporedno zmago lovil mlajši slovenski as.