Roglič na dirki po Burgosu prevzel skupno vodstvo

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na dirki po Burgosu dobil razgibano tretjo etapo od Sargentes de la Lore do Villarcaya (183 km) in prevzel tudi majico skupno vodilnega.

Roglič, ki je vpisal svojo 75. zmago kariere in deseto v sezoni, je skupaj s skupinico tekmecev odločilni korak k zmagi naredil na vzponu na Picon Blanco, ki so ga kolesarji prečkali 36 kilometrov pred ciljem, in na spustu z njega.

Adam Yates je ob pomoči narekovanja ritma svoje ekipe UAE Emirates poskusil tudi z napadi na Rogliča, a se mu ga ni uspelo otresti, so se pa »znebili« doslej vodilnega Rogličevega madžarskega sotekmovalca Attile Valterja.

Na koncu so Roglič, Rus Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), ki se je trojici pridružil na spustu, Yates in Avstralec Damien Howson (Q36.5) med sabo obračunali za etapno zmago, najmočnejši pa je bil izkušeni Slovenec.

»Nikoli ne veš, kako se bo končalo. A veliko dela je bilo narejenega že s tem, da sem bil z najboljšimi na vzponu. Vseeno pa moraš to dokončati. Bilo je vroče, težko, a ekipa je naredila veliko dela z nadzorom skozi celotno etapo. Bilo je zabavno, zelo sem zadovoljen,» je organizatorjem povedal Roglič.

Ta ima dve etapi pred koncem 34 sekund prednosti pred Vlasovom, 40 pred Yatesom in že 1:03 minute pred Howsonom. Na dirki od Slovencev nastopata tudi Jan Tratnik (Jumbo-Visma) in Domen Novak (UAE Emirates). Tratnik je bil danes 11. s 3:51 minute zaostanka, Novak pa 55. z nekaj več kot 12 minutami zamude. Skupno je Tratnik osmi (+4:02), Novak pa 95. (+27:16).

V petek kolesarje čaka nova razgibana trasa, četrta etapa med Santa Gadea del Cidom in Pradoluengom bo dolga 157 kilometrov. Sobotna, zadnja etapa med Golmayom in Lagunas de Neilo pa bo dolga 160 km in se bo končala z vzponom.