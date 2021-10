Roglič osvojil dirko po Emiliji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je osvojil dirko po Emiliji. Na 195,3 km dolgi trasi od Casalecchia di Rena do vrha San Luca nad Bologno je 31-letni Kisovčan ugnal Portugalca Joaa Almeido in Kanadčana Michaela Woodsa.

To je bila Rogličeva (Jumbo-Visma) 59. zmaga v karieri ter 12. zmaga v tej sezoni. Na dirki po Emiliji pa je slavil drugič, prvič se je to zgodilo pred dvema letoma.

Preizkušnjo po Emiliji je pričakovano odločil krožni del steze v zadnjih 40 km. Kolesarji so morali opraviti s petimi prečkanji vrha San Luca (2,1 km/9,7 %), že po prvem pa se je v vodilni skupini skupaj s še šestimi kolesarji znašel Roglič.